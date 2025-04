A marzo in crescita il mercato dell’auto

ROMA (ITALPRESS) - Marzo positivo per il mercato italiano dell’auto. Nell’arco del mese sono state immatricolate 172.223 vetture, rispetto alle 162.140 dello stesso mese del 2024. L’aumento è stato del 6,2%, secondo quanto rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati oltre 512 mila, rispetto agli oltre 481 mila di marzo 2024, con un aumento del 6,47%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per il 25,1% vetture nuove e per il 74,9% usate. Complessivamente, la quota delle auto elettriche a marzo 2025 sfiora il dieci per cento. Per l’Unrae questo dato dimostra come il percorso di transizione energetica stia proseguendo ancora molto lentamente. L'Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia esprime inoltre grande preoccupazione per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi del 25% sulle importazioni di veicoli, perché una guerra commerciale rischia di penalizzare tutti: le case automobilistiche e i consumatori sia americani che europei. /gtr