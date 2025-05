A marzo in aumento i prestiti bancari

ROMA (ITALPRESS) - A marzo i prestiti al settore privato sono aumentati dello 0,5 per cento su base annua. Lo rende noto la Banca d’Italia. Si tratta di un dato in miglioramento rispetto al tasso di variazione nullo che si era registrato nel mese precedente. Nel dettaglio i prestiti alle famiglie sono aumentati dell’1,1 per cento mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti della stessa percentuale. In aumento sia i depositi del settore privato che la raccolta obbligazionaria. A marzo i tassi di interesse sui prestiti per l’acquisto di abitazioni, comprese le spese accessorie, hanno raggiunto il 3,54 per cento, in lieve calo rispetto al mese di febbraio. Scendono di poco anche i tassi medi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie. Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,29 per cento, anche in questo caso in calo rispetto al mese precedente. /gtr