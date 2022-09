A Marmomac una mostra sulla “Vitalità Ucraina”

Un giardino di pietra con oggetti simbolo del coraggio, della forza e della creatività del popolo ucraino. Sei opere per esprimere resistenza e desiderio di rinascita in tempo di guerra. È "Vitalità Ucraina", progetto sostenuto dal Consolato Generale d'Ucraina a Milano. L’iniziativa ha scelto il 56° Marmomac di Veronafiere come palcoscenico internazionale. sat/gtr