A Malta il tasso di inflazione cresce per il quarto mese consecutivo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso di inflazione di Malta è aumentato per il quarto mese consecutivo a maggio, in netto contrasto con il calo dell’inflazione registrato nella maggior parte dell’Unione europea, secondo quanto confermato dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nso) e di Eurostat.

Il tasso di inflazione annuale a Malta, misurato attraverso l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo, ha raggiunto il 2,7% a maggio, in aumento rispetto all’1,8% di gennaio. Nello stesso periodo, il tasso di inflazione annuale dell’Ue è sceso dal 2,8% al 2,2%, mentre quello dell’area euro è diminuito dal 2,5% all’1,9%.

Il Nso ha evidenziato che il principale fattore alla base dell’inflazione a Malta è stato l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, in particolare della carne, che ha contribuito per 0,72 punti percentuali all’aumento complessivo. L’aumento dei prezzi nei ristoranti ha aggiunto un ulteriore 0,62 punti percentuali, mentre i costi più elevati del trasporto aereo hanno inciso per 0,66 punti percentuali.

