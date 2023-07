LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’occupazione del carcere di a Malta è la meno sovraffollata dell’Unione europea, con un tasso di circa il 65% della sua capacità totale.

Secondo i nuovi dati diffusi da Eurostat, dopo Malta seguono l’Estonia e la Lettonia, entrambe un tasso di occupazione carceraria del 66%. Al contrario, invece, Cipro ha registrato il tasso più alto con il 146%, seguita da Romania (116%) e Francia (114%). In un rapporto del 2021, il National Audit Office (NAO) ha segnalato il sovraffollamento come uno dei problemi persistenti, affermando che le 474 celle dovrebbero idealmente ospitare ciascuna una sola persona. Il NAO ha svelato che la condivisione delle celle era diventata una pratica comune, con un dormitorio che ospitava 140 detenuti. Inoltre un investimento pianificato di 1,5 milioni che aggiungerebbe 100 celle alla prigione, non sarebbe sufficiente per garantire ai detenuti standard di vita ideali. In totale nel 2021 erano 475.038 le persone detenute nell’UE, equivalenti a 106 detenuti ogni 100.000 persone. Rispetto alla popolazione, Malta contava la nona popolazione carceraria più alta d’Europa con 118,97 detenuti ogni 100.000 persone. Nel 2021, la popolazione carceraria di Malta ammontava a un totale di 614 persone, in calo rispetto alle 864 del 2020. I tassi più alti di persone detenute in Europa nel 2021 sono stati registrati in Ungheria e Polonia, che avevano entrambi un tasso di 191 detenuti ogni 100.000 persone.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]