A Malta arriva la mostra ‘Palermo rifiorisce con Santa Rosalia’

PALERMO (ITALPRESS) – Arriva nei prossimi giorni a Malta la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, per la seconda tappa del tour internazionale. Sarà esposta dall’8 al 18 maggio nella prestigiosa sede del Parlamento su iniziativa del Comune di Palermo in collaborazione con il Parlamento di Malta, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Malta e in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di La Valletta.

Le 27 fotografie realizzate da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024 sono state selezionate, in occasione del concorso fotografico bandito dal Comune di Palermo, da una autorevole commissione composta da Roberto Gueli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia, Gianfranco Marrone, Professore ordinario di Semiotica presso l’Università di Palermo, Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttore della Galleria Arte Moderna di Palermo.

La mostra, organizzata dal Comune di Palermo, è curata da Sandro Follari, Vicecapo di Gabinetto; Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttore della GAM; Valentina Falletta, relazioni nazionali e Claudia Giocondo responsabile comunicazione dell’ente, con la collaborazione dell’Area Cultura. È realizzata da Civita Sicilia anche grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

– Foto Ufficio stampa Civita Sicilia –

(ITALPRESS)