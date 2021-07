LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato 109 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto registrato dallo scorso marzo. Con solo due guariti, il numero totale di casi attivi è salito a 359. Le autorità sanitarie hanno aggiunto che non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 3.164 tamponi: ad oggi a Malta sono stati effettuati 1.012.577 test. Secondo i rapporti locali 20 su un gruppo di circa 80 studenti che nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid sono italiani. E’ stato riferito che il sindaco di Molfetta, in provincia di Bari, ha comunicato ufficialmente con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e al presidente regionale Michele Emiliano per trovare una soluzione al problema attuale perchè tutti gli studenti italiani sono bloccati a Malta e devono lasciare l’isola entro mercoledì.

(ITALPRESS).