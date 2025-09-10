A luglio sale la produzione industriale

ROMA (ITALPRESS) - A luglio 2025 la produzione industriale torna a crescere. Secondo le stime diffuse dall’Istat, l’indice destagionalizzato segna un aumento rispetto a giugno dello 0.4% e il bilancio del trimestre maggio-luglio mostra un andamento positivo rispetto ai tre mesi precedenti. L’analisi per comparti evidenzia un calo congiunturale soltanto per l’energia, mentre risultano in aumento i beni di consumo, quelli strumentali e gli intermedi. Tra i settori che trainano la produzione spiccano la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, l’elettronica e l’industria alimentare, comprese bevande e tabacco. In difficoltà, invece, la fornitura di energia elettrica e gas, la chimica e la produzione di articoli in gomma e plastica. Nel complesso a luglio l’industria mostra segnali di crescita sia su base mensile sia trimestrale. sat/azn