A luglio export in lieve calo

ROMA (ITALPRESS) - A luglio 2024 l'export registra un lieve calo su base mensile mentre mostra una sostenuta crescita su base annua. Lo rileva l'Istat spiegando che la crescita tendenziale delle esportazioni italiane a luglio si colloca in un quadro di stabilità registrata per i primi sette mesi dell'anno e caratterizzata da una contrazione delle vendite verso i mercati dell’Unione Europea e un'espansione dell'export verso l'area extra-Ue. L'incremento su base annua dell'export riguarda tutti i settori, a eccezione di mezzi di trasporto e pelletteria, e tutti i maggiori paesi partner commerciali, a esclusione dell'Austria. Nei primi sette mesi dell'anno, il saldo commerciale è positivo per quasi 36 miliardi di euro. I prezzi all'import tornano a crescere su base mensile, dopo l'interruzione di giugno, e mostrano un'accelerazione della crescita tendenziale. Queste dinamiche sono spiegate principalmente dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici nell'area non euro, soprattutto petrolio greggio ed energia elettrica. sat/mrv