A luglio aumentano le ore di cassa integrazione

ROMA (ITALPRESS) - Aumentano le richieste di cassa integrazione in Italia: a luglio, secondo l'Osservatorio Inps sulla cig, le ore complessivamente autorizzate sono state 36,6 milioni, in lieve crescita rispetto a giugno, mentre è netto l'aumento su base annuale, quando furono 28,6 milioni. Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà, sono state autorizzate 1,3 milioni di ore, in crescita sia rispetto al mese precedente, sia rispetto a luglio 2023. fsc/mgg/gsl