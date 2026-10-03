Giovedì 8 ottobre a Roma la presentazione del libro “Il futuro rubato” di Antonio Mastrapasqua

ROMA (ITALPRESS) – “Il futuro rubato. Pensioni, lavoro, giovani: come invertire la rotta del declino” è il titolo del libro di Antonio Mastrapasqua che sarà presentato giovedì 8 ottobre, alle 18, presso Palazzo Wedekind a Roma. Mastrapasqua, per dieci anni al vertice dell’Inps, prima nel Cda (2004-2008), poi presidente e commissario straordinario (2008-2014), ha conosciuto da vicino le lentezze e le inefficienze della macchina pubblica.

Ne riconosce, però, anche le potenzialità e in queste pagine, attingendo ai dati più aggiornati, traccia un’agenda del riscatto possibile, dalla liberalizzazione del mercato del lavoro alla semplificazione normativa, dal ritorno alle preferenze elettorali alla strategia per rilanciare la presenza dei giovani nei luoghi decisionali.

Ne emerge il ritratto di un’Italia che possiede ancora tutte le risorse per crescere, a patto di abbandonare rendite, paure e conformismi. Nel corso della presentazione, dialogheranno con l’autore il presidente del Cnel Renato Brunetta, il giurista Sabino Cassese, il presidente Inps Gabriele Fava e il giornalista Antonio Polito.

-Foto locandina evento-

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