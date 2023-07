A Lucca controlli in bar e ristoranti, scoperti 18 lavoratori in nero

LUCCA (ITALPRESS) - I finanzieri del comando provinciale di Lucca, al termine di controlli mirati i bar e ristoranti, hanno scoperto 18 lavoratori irregolari, ovvero completamente "in nero". Ai titolari delle attività sono stati elevati verbali di accertamento che potranno arrivare fino a 10.800 euro per ciascun lavoratore "in nero". col3/gtr