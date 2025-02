LONDRA (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di Londra ospita il primo incontro degli Alumni italiani della Bayes Business School, una delle più quotate fra quelle presenti nel Regno Unito. All’incontro hanno preso parte un centinaio tra ex allievi e professori dell’unica Business school che si trova all’interno del perimetro della City che negli anni ha sfornato decine di CEO e di executive che lavorano in tutto il mondo. Una istituzone accademica connotata da una forte presenza italiana sia nel corpo accademico (a partire dalla vice preside, la professoressa Barbara Casu) sia tra gli studenti che la frequentano ogni giorno al fianco di colleghi provenienti dai cinque continenti.

Dopo il saluto del direttore Francesco Bongarrà, che della Bayes Business School è Honorary Senior Visiting Fellow da diversi anni, a raccontare la loro esperienza sul palco di Belgrave Square sono stati Pietro Mattioni, CEO di ZONIN1821 Group, Maurizio Bragagni, CEO di Tratos, e Erika Liaci, Director di Mediobanca. Tutti hanno ribadito quanto, come ha spiegato Mattioni, “l’essere italiani ti da una marcia in più nel business, ti insegna ad adattarti e ad affrontare in modo creativo le situazioni che via via si vivono”. Ad ascoltarli, in una sala gremita, il Vice Ambasciatore d’Italia a Londra Riccardo Smimmo ed il Console Generale d’Italia a Londra Domenico Bellantone: a testimonianza dell’attenzione che il “Sistema Italia” a Londra conferisce al lavoro degli accademici italiani nel Regno Unito.

foto: Bongarrà

(ITALPRESS).