A Liliana Cavani il premio “Presidio Culturale Italiano” 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì prossimo, alle ore 18 presso la Galleria dei Miracoli a Roma, in occasione dell’anniversario degli 800 anni della morte di San Francesco da Assisi si terrà un incontro con la partecipazione di Liliana Cavani, regista e autrice, fra Giulio Cesario OFMConv, Basilica San Francesco in Assisi, Angelo Argento, presidente Cultura Italiae. Modera Mario Sesti, critico cinematografico.
Un incontro per chi ama il cinema come linguaggio spirituale e l’architettura come emozione costruita. Durante l’evento, il presidente di Cultura Italiae, Angelo Argento, conferirà alla regista Liliana Cavani il prestigioso Premio “Presidio Culturale Italiano” 2026.
