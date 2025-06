A Lancia il premio “A Star is Back” per il successo del suo rinascimento

TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta lo scorso giovedì 12 a Vienna, la ventiquattresima cerimonia di gala degli AUTOBEST Awards, durante la quale Lancia ha ricevuto il nuovo riconoscimento “A STAR IS BACK”, dedicato ai marchi e ai modelli iconici tornati alla ribalta grazie a un rilancio di successo.

Per la prima volta, la giuria internazionale di AUTOBEST – organizzazione indipendente nata nel 2001 e composta da 31 giornalisti specializzati di altrettanti Paesi europei – ha deciso di assegnare questo nuovo premio a Lancia, celebrandone il Rinascimento e la strategia con cui sta ritornando ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, che non ha potuto partecipare di persona alla cerimonia per impegni presi precedentemente, ha commentato: “Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio per tutto il team ed è il segnale inequivocabile che la strada intrapresa sia quella giusta: una rinascita fatta di visione, eleganza, innovazione e rispetto per la nostra storia. L’accoglienza ricevuta dalla Nuova Ypsilon, il ritorno nel mondo dei rally e i nuovi showroom in Europa: tutto ci dice che Lancia è tornata”.

Il Rinascimento di Lancia ha preso ufficialmente il via alla fine del 2023 con il debutto del concept Lancia Pu+Ra HPE, accompagnato dalla presentazione del nuovo logo e della nuova Brand Identity. Si tratta di un piano strategico decennale, ambizioso e strutturato, che punta a valorizzare l’iconica eredità del marchio proiettandola nel futuro, attraverso quattro pilastri fondamentali: design, tecnologia, sostenibilità e qualità. La prima espressione concreta di questo percorso è la Nuova Lancia Ypsilon, presentata al pubblico nel febbraio 2024, che segna l’ingresso del brand nel segmento B premium elettrificato ed è disponibile in versione ibrida e 100% elettrica. A suggellare il lancio, la raffinata Ypsilon Edizione Cassina, prodotta in 1.906 esemplari numerati, che reinterpreta l’abitacolo come un vero salotto italiano, con materiali ricercati, interni in velluto blu e il famoso tavolino Cassina. Accolta con grande entusiasmo da pubblico e stampa, la Nuova Ypsilon ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Design Trophy 2024 de L’Automobile Magazine e il Premio Prisa Motor 2024 per il miglior design dell’anno.

A consolidare questo successo e a segnare una nuova tappa del Rinascimento del marchio, la gamma della Nuova Ypsilon si amplia oggi con due importanti novità che esprimono l’evoluzione della strategia Lancia: da un lato, l’imminente arrivo della Ypsilon HF, versione stradale ad alte prestazioni; dall’altro, il debutto della nuova Ypsilon HF Line, un allestimento inedito che reinterpreta in chiave moderna l’anima sportiva del brand. Con queste due versioni, Lancia rafforza il proprio posizionamento duale: da un lato l’eleganza e il comfort, incarnati dalle versioni Ypsilon e LX; dall’altro una vocazione sportiva rinnovata, orientata al futuro e coerente con l’elettrificazione, che prende forma nella HF Line e si esprimerà pienamente con la potente Ypsilon HF da 280 CV. Entrambe le novità saranno disponibili entro l’estate, pronte a conquistare un pubblico sempre più attento a stile, prestazioni e sostenibilità. E non finisce qui: la leggendaria sigla HF, simbolo delle Lancia più grintose, è destinata a tornare anche su Gamma, nel 2026, e sulla futura Delta, nella versione HF Integrale.

Ed è proprio nel mondo delle competizioni che il ritorno della sigla HF ha trovato la sua prima, concreta espressione. Il leggendario logo è infatti tornato a sfrecciare nei rally prima ancora che sulle strade, segnando il ritorno ufficiale di Lancia nel motorsport. A riportarlo in gara è stata la nuova Ypsilon Rally4 HF, protagonista del debutto al Rally Regione Piemonte nell’aprile 2025, dove ha fatto la sua prima apparizione dinamica davanti al pubblico. Poche settimane dopo, la grintosa vettura ha preso parte prima all’iconico Rally Targa Florio, poi allo storico Rally Due Valli, dando ufficialmente il via alla prima edizione del Trofeo Lancia: un monomarca ad alto tasso di adrenalina, con un montepremi complessivo di 360.000 euro e un obiettivo ambizioso, ovvero offrire al vincitore under 35 un sedile da pilota ufficiale nel team Lancia Corse HF per il Campionato Europeo Rally 2026. Progettata per offrire prestazioni elevate e accessibilità, la Ypsilon Rally4 HF monta un motore turbo da 1.2 litri e 212 CV, abbinato a un cambio sequenziale a 5 rapporti e a un assetto sviluppato per affrontare le condizioni più impegnative delle prove speciali. Il suo sviluppo ha visto anche la collaborazione di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally. Sono già oltre 90 gli esemplari venduti a team privati in tutta Europa: un successo che segna non solo un ritorno alle origini, ma anche una nuova partenza.

Ad accompagnare questo nuovo corso, Lancia ha introdotto anche una rete di showroom completamente rinnovati: le Casa Lancia, oggi presenti in 160 sedi italiane, sono ambienti eleganti, immersivi e tecnologici, dove migliaia di visitatori clienti hanno già potuto conoscere e testare l’intera gamma Ypsilon. E il piano di espansione prosegue ora in Europa: entro il 2025, Lancia prevede l’apertura di 70 nuovi showroom Casa Lancia in città chiave di Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Ogni punto vendita sarà coerente con la nuova identità del marchio e con la strategia che si fonda su qualità, elettrificazione, sostenibilità e innovazione nel modello distributivo. Infine, il Rinascimento di Lancia proseguirà nel 2026, quando sarà lanciata l’ammiraglia Gamma, la seconda vettura del Rinascimento di Lancia e pietra miliare del suo percorso verso il futuro. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la nuova vettura sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e Incarna l’impegno del brand italiano verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).