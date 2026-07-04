A Imperia sottoscritto il protocollo antimafia per il settore del turismo e della ristorazione

IMPERIA (ITALPRESS) – Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare l’economia legale in un settore strategico per la provincia di Imperia, a forte vocazione turistica. È l’obiettivo del Protocollo di legalità nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, sottoscritto in Prefettura dal prefetto e dai sindaci dei Comuni della provincia. All’intesa hanno aderito anche i vertici provinciali delle Forze di Polizia, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, le associazioni di categoria del comparto turistico-alberghiero e della ristorazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Protocollo punta a rafforzare il sistema di prevenzione amministrativa antimafia, con particolare attenzione ad alberghi, ristoranti, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti balneari, locali da ballo e attività di spettacolo. Si tratta di comparti considerati esposti agli interessi della criminalità organizzata, sia nell’acquisizione e gestione delle attività sia nella filiera della fornitura di beni e servizi.

Tra le novità previste dall’intesa, i Comuni potranno richiedere attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia anche per attività soggette a Segnalazione certificata di inizio attività. La Prefettura, con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Direzione Investigativa Antimafia di Genova, curerà gli approfondimenti sui casi con profili di rischio.

In presenza di elementi ostativi, potranno essere adottati provvedimenti antimafia dai quali potranno derivare revoche di licenze, autorizzazioni o concessioni da parte dei Comuni. Un ruolo di monitoraggio sarà affidato anche all’Osservatorio provinciale istituito presso la Prefettura.

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