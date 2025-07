A giugno in netto calo il mercato dell’auto

ROMA (ITALPRESS) - In netto calo il mercato dell’auto a giugno. Secondo i dati forniti dal ministero delle Infrastrutture edei Trasporti, sono state immatricolate poco più di 132 mila vetture, rispetto alle 160 mila dellostesso mese del 2024, con una diminuzione del 17,4%.I trasferimenti di proprietà sono stati oltre 439 mila, un dato in aumento rispetto ai quasi 421 milaregistrati a giugno 2024. Il volume globale delle vendite mensili ha riguardato per il 23,1% vetturenuove e per il 76,8% usate.Sul fronte della transizione energetica, a giugno si registra un lieve recupero di quota delle autoelettriche pure che salgono al 6% rispetto al 5,1 di maggio. In termini assoluti i volumi di venditasono però quasi dimezzati rispetto a giugno 2024, quando era stato fissato il "click day" per l'avviodegli incentivi. Secondo l’Unrae il sistema non sta funzionando come dovrebbe. Senza una retecapillare e realmente operativa, il percorso di elettrificazione resterà incompleto e l'Italia rischia direstare fanalino di coda in Europa. sat/mrv