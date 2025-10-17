A Genova vertice sull’Aurelia Bis, Anas riaffida i lavori

GENOVA (ITALPRESS) - Prima revocare l'appalto, poi riaffidare i lavori dell'Aurelia bis alle aziende già sotto contratto o alla seconda classificata in fase di gara, senza una nuova gara, in attesa della pronuncia del Tribunale in merito all'istanza di concordato in bianco da parte dell'impresa Ici. È la soluzione individuata da Anas e dal ministero dei Trasporti nel corso di una riunione che si è tenuta a Genova insieme al commissario straordinario di governo Matteo Castiglioni e ai sindaci dei Comuni interessati. La ripartenza del cantiere, fermo da mesi, è prevista per l'inizio del 2026. f32/fsc/gtr