A gennaio segnali positivi per l’occupazione

ROMA (ITALPRESS) - Lavoro, a gennaio segnali positivi. Il tasso di disoccupazione scende al 5,1%. Il mercato del lavoro italiano mostra segnali contrastanti, ma nel complesso positivi. Secondo i dati diffusi dall’Istat, a gennaio cresce il numero degli occupati e cala quello dei disoccupati, mentre aumentano leggermente anche gli inattivi. Gli occupati salgono a 24 milioni e 181mila, con un incremento dello 0,3% rispetto a dicembre (più 80 mila unità). L’aumento riguarda soprattutto uomini, lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a termine, e autonomi. Restano sostanzialmente stabili le donne, mentre calano i 15-24enni. Il tasso di occupazione sale così al 62,6%. In forte diminuzione le persone in cerca di lavoro, con il tasso di disoccupazione che scende al 5,1% (nuovo minimo), e un calo ancora più marcato tra i giovani. Sempre secondo l’Istituto di statistica, crescono però anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni: più 35 mila unità su base mensile. Aumentano soprattutto tra le donne e tra i più giovani, mentre calano nella fascia 25-49 anni. Nel confronto annuo, rispetto a gennaio 2025, gli occupati sono 70 mila in più, ma diminuiscono i contratti a termine. gsl