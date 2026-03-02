A febbraio Stellantis cresce del 27,7% in Italia

TORINO (ITALPRESS) – Anche a febbraio Stellantis ha confermato il proprio trend positivo: il Gruppo è infatti cresciuto, per il secondo mese consecutivo, il doppio dell’intero mercato nazionale. E’ quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce.



Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (12.612 immatricolazioni e quota di mercato 8%), al secondo Jeep Avenger (5.893 e 3,7%), al terzo Fiat Grande Panda (5.500 e 3,5%) e al quarto Leapmotor T03 (4.776 e 3,03%). Nelle prime 10 posizioni, c’è ancora un’altra vettura Stellantis, la Citroèn C3, che occupa la sesta posizione (3.134 e 2%) Con 53.592 registrazioni, i Brand che fanno capo a Stellantis (compresa Leapmotor) hanno permesso una crescita complessiva del 27,7% rispetto al 14,04% dell’intero mercato nazionale che ha avuto 157.334 immatricolazioni e una crescita del 14,04%.

La quota ottenuta da Stellantis è stata del 34%, in crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il Gruppo Stellantis e il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. Fiat, in particolare, ha registrato a febbraio 21.269 immatricolazioni pari al 13,5% di quota (in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a febbraio dello scorso anno). Ottimo risultato anche nel canale di vendite a “Privati” con la quota del 12,7% pari a 10.490 immatricolazioni. Pandina si conferma la best seller del mercato italiano che a febbraio ha immatricolato 12.612 unità che arrivano a quasi 26.000 unità dall’inizio dell’anno. In crescita costante anche Grande Panda con 5.500 immatricolazioni a febbraio.

Da primato il risultato di Leapmotor che ha consolidato la propria ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica. A febbraio, il brand, attivo in Italia nell’ambito della joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha ottenuto un risultato storico con 5.006 immatricolazioni, una quota di mercato vetture del 3,2% e, nel mercato privati, del 6%.

Si tratta di una performance complessiva che segna un incremento del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025 e posiziona Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida dell’intero panorama competitivo, soprattutto rispetto ai principali concorrenti asiatici. Leapmotor, grazie soprattutto alla T03 che si è confermata l’auto elettrica più venduta in Italia, a febbraio è salita sul gradino più alto del podio sia nel mercato totale BEV, con quota del 39,3%, sia nel canale dei privati con il 51,4%.

Un risultato che conferma la leadership del Brand anche nei primi due mesi dell’anno. Nei veicoli commerciali, infine, Fiat Professional conferma la leadership in Italia a febbraio con 3.640 immatricolazioni pari al 23,7% di quota di mercato. Il Brand si impone nei 4 segmenti del mercato in cui è presente: Ducato, il van più venduto in Italia, nel segmento dei Large Van, Scudo nel Medium Van, Doblò nel Compact Van e Panda Van nel “Car Derived”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).