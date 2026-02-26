A febbraio sale ancora la fiducia dei consumatori, in calo quella delle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Cresce per il terzo mese consecutivo l'indice di fiducia dei consumatori, che a febbraio tocca quota 97,4, mentre torna a scendere l'indicatore relativo alle imprese, rimanendo comunque ampiamente al di sopra della media del 2025. Lo rende noto l'Istat. Sul fronte dei consumatori, tutte le componenti dell'indice migliorano ad eccezione delle valutazioni (giudizi e aspettative) sulla situazione economica personale e di quelle sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In lieve peggioramento invece le attese sulla disoccupazione. Per quanto riguarda il sistema produttivo, evidenzia l'Istituto di statistica, la flessione di febbraio, da 97,7 a 97,4, è determinata dal generale peggioramento delle opinioni del manifatturiero e, in misura più contenuta, del comparto dei servizi di mercato. Sono invece in forte crescita le costruzioni - 103,1 l'indice di fiducia - che tornano sui livelli di ottobre 2025.