A Enna il futuro della transizione energetica con i RinnovaMente Days di RWE

ENNA (ITALPRESS) - Incontro tra istituzioni, scuole ed esperti del settore a Enna per i RinnovaMente Days. Una 4 giorni che ha visto oltre 1000 studenti protagonisti tra tecnologie pulite e futuro verde, oltre al taglio del nastro per il nuovo impianto agrivoltaico RWE di Enna, che unisce energia e vocazione agricola del territorio. mgg/sat/gtr