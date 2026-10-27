Quarto Summit Ristorazione Collettiva, costi in salita e contratti poco adeguati

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Ogni anno la ristorazione collettiva garantisce circa 800 milioni di pasti e occupa 100.000 persone. I dati, un’anteprima della ricerca Nomisma per ORICON, presentati al Quarto Summit della Ristorazione Collettiva, raccontano il peso economico di un settore che ogni giorno assicura il pasto in scuole, ospedali e luoghi di lavoro, ma che deve fare i conti con costi in aumento, margini ridotti e una normativa sempre più complessa. Il Quarto Summit della Ristorazione Collettiva, promosso da CIRFOOD e tenutosi al CIRFOOD DISTRICT di Reggio Emilia, ha dunque posto al centro una priorità condivisa: tradurre il riconoscimento del valore sociale del settore in regole applicabili, corrispettivi economici sostenibili e un dialogo stabile con le amministrazioni. f28/mrc/gtr