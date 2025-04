DETROIT (ITALPRESS) – Una giornata speciale per gli oltre 250 italiani accorsi alla Little Caesars Arena per l’ultima partita di regular season dei Detroit Pistons, tornati ai playoff dopo sei anni di assenza, al termine di una stagione sorprendente. Sono scesi in campo 50 eccellenze italiane, manager imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, in un minitorneo di Basket giocato sul campo NBA e hanno celebrato il Made in Italy day e la giornata internazionale dello sport dell’ONU.

L’evento, promosso dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi, in collaborazione con la Società Dante Alighieri del Michigan e la Presidente Lia Adelfi, è stato organizzato in collaborazione con il gruppo de IlNewyorkese di Davide Ippolito e del founder dell’Italia America Summit Cup Emanuele Scamardella.

A fare da cornice alla partita, un momento speciale: la presentazione del primo numero de IlDetroiter, il nuovo giornale di riferimento della comunità italiana in Michigan, parte della grande famiglia de IlNewyorkese, capofila del più corposo gruppo editoriale italiano presente negli Stati Uniti. Per l’occasione, Il Detroiter ha dedicato la copertina a Simone Fontecchio, ala della Nazionale Italiana e dei Detroit Pistons, simbolo della nuova generazione di talenti italiani che si stanno affermando oltreoceano, che al termine della giornata ha incontrato la comunità per premiare la squadra vincitrice e scattare qualche foto.

“La Giornata Nazionale del Made in Italy celebra ciò che ci rappresenta nel mondo: qualità, creatività e capacità di coniugare tradizione e innovazione” ha dichiarato la Console Allegra Baistrocchi. “Il Made in Italy è il nostro biglietto da visita, un segno distintivo riconosciuto e apprezzato ovunque, ma è anche il frutto di una cultura che mette al centro il lavoro ben fatto, il territorio e il valore del sapere. In un contesto internazionale come quello di Detroit, dove l’Italia continua a lasciare un’impronta concreta, questa giornata assume un valore ancora più forte: rafforza il legame tra le nostre radici e il futuro che costruiamo insieme. E farlo all’insegna dello sport e dei valori intrinsechi del gioco di squadra – con un campione internazionale come Simone Fontecchio – lo rendono ancora più speciale”.

E’ stata l’occasione per unire la comunità italiana, favorire lo scambio culturale attraverso lo sport con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Italia e Detroit, sul solco dell’orgoglio italiano.

