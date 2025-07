A Decimomannu consegnate le “Aquile” ai nuovi piloti militari

DECIMOMANNU (CAGLIARI) (ITALPRESS) – Con una cerimonia solenne e carica di significato, sono state consegnate oggi le “Aquile” ai nuovi piloti militari presso l’International Flight Training School (IFTS) della base aerea “Giuseppe Farina” di Decimomannu, in Sardegna.

Un momento che segna il compimento di un percorso formativo d’élite, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più avanzati nel settore dell’addestramento al volo. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. che hanno sottolineato il valore di questo traguardo, che va ben oltre il conseguimento di un brevetto.

“Oggi celebriamo il merito, la disciplina e l’impegno di questi giovani ufficiali, chiamati a servire la Repubblica in un tempo di incertezza globale,” ha dichiarato il Presidente Mattarella. “Le Aquile che ricevono oggi sono un sigillo di responsabilità e di coraggio: incarnano l’eccellenza della nostra Difesa e la fiducia che il Paese ripone in loro”.

Nel suo intervento, il Ministro Crosetto ha esaltato la centralità dell’IFTS nel panorama internazionale: “Questa scuola è un laboratorio di innovazione strategica, costruito su una sinergia unica tra Aeronautica Militare e Leonardo, con l’ambizione di formare i piloti più preparati al mondo. È qui che si addestrano i professionisti che opereranno nei teatri più complessi, al fianco dei nostri alleati”. Crosetto ribadisce infatti che l’IFTS oggi “rafforza il ruolo dell’Italia all’interno della NATO e nei contesti multilaterali. È una realtà dove innovazione tecnologica, visione industriale e capacità militare convergono, dando vita a un centro formativo di eccellenza assoluta”.

Fondata nel 2020 anche con il contributo di CAE per i sistemi di simulazione, l’International Flight Training School è nata con l’obiettivo di attrarre piloti da tutto il mondo, proponendosi come alternativa di riferimento alle scuole di volo tradizionali, come quella di Sheppard AFB negli Stati Uniti. Nel 2022 la scuola è stata trasferita stabilmente dalla base di Galatina a Decimomannu, in Sardegna, una sede scelta per la disponibilità di spazi, la prossimità a poligoni aerei avanzati e l’elevata operatività meteorologica, che consente una maggiore continuità addestrativa. Dotata di sistemi di simulazione avanzati e del velivolo T-346A, l’IFTS attrae ogni anno piloti da numerosi Paesi NATO e partner, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub globale per l’addestramento militare.

Il Generale Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha sottolineato: “In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e minacce ibride, la preparazione del personale militare è il primo strumento di deterrenza. I piloti che oggi ricevono le Aquile rappresentano l’eccellenza delle nostre Forze Armate e la capacità di operare in piena integrazione multinazionale.”

Ha fatto eco il Generale Conserva, a capo dell’Aeronautica Militare: “Oggi non consegniamo solo un simbolo, ma la chiave per affrontare le sfide dell’aria e dello spazio. Questi giovani ufficiali hanno dimostrato di avere la tempra, la lucidità e la competenza per essere protagonisti della sicurezza del Paese e della NATO”.

I protagonisti della giornata sono stati 42 piloti provenienti da 12 Paesi diversi, tra cui 27 italiani dell’Aeronautica, 8 dell’Esercito e 7 della Marina Militare. Molti di loro hanno condiviso il percorso formativo con colleghi stranieri, in un ambiente che favorisce l’interoperabilità e la crescita culturale. Per i neobrevettati italiani “l’Aquila è un punto di arrivo e, al tempo stesso, di partenza. Siamo consapevoli della responsabilità che ci attende, pronti a dare il massimo per servire il Paese con onore”.

-Foto Quirinale-

(ITALPRESS).