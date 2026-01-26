ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione Cultura Italiae conferisce a Dacia Maraini il Premio Presidio Culturale Italiano, per la forza della sua opera e per l’esempio civile che continua a rappresentare, riconoscendole il ruolo di “coscienza critica del nostro Paese e di testimone alta e coerente del valore insostituibile della cultura nella vita democratica”. Questa la motivazione del Premio: “Per aver attraversato oltre mezzo secolo di storia culturale italiana ed europea con una scrittura limpida, coraggiosa e necessaria, capace di tenere insieme letteratura, impegno civile e coscienza critica. Dacia Maraini ha dato voce a chi non l’aveva, ha raccontato le ferite e le contraddizioni del nostro tempo senza mai arretrare di fronte alla complessità, trasformando la parola in strumento di emancipazione, libertà e responsabilità. Nelle sue opere la condizione femminile, i diritti civili, la memoria, il dolore, la dignità degli ultimi e il valore della cultura come bene comune non sono mai temi astratti, ma materia viva, incarnata, attraversata con rigore morale e profonda umanità. La sua scrittura non consola né assolve: interroga. Non cerca consenso, ma verità. È una letteratura che resiste alle mode, ai conformismi e alle semplificazioni, e che per questo continua a parlare alle nuove generazioni come patrimonio vivo e non museale. Con il suo lavoro di narratrice, saggista, drammaturga e intellettuale pubblica, Dacia Maraini ha dimostrato che la cultura non è ornamento, ma presidio: uno spazio di vigilanza democratica, di libertà di pensiero, di difesa della persona contro ogni forma di violenza, rimozione e oblio”.

(ITALPRESS).