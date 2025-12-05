A Como il nuovo store Decathlon: sport, innovazione e territorio insieme

A Como il nuovo store Decathlon: sport, innovazione e territorio insieme

COMO (ITALPRESS) - Sport, innovazione e territorio insieme. E' stato inaugurato il nuovo punto vendita Decathlon a Como, il primo in Italia a introdurre un innovativo format “shop-in-shop”, un progetto che ridisegna il modo di vivere l’esperienza sportiva in negozio. Con 4.000 metri quadrati di superficie di vendita, lo store sorge a soli 5 km dal centro della città; uno spazio pensato per offrire un’esperienza personalizzata e multiservizio. f28/fsc/gtr (In collaborazione con Decathlon Italia)