ROMA (ITALPRESS) – Consegnato al giornalista Clemente Mimun il Microfono d’Oro, il riconoscimento assegnato dalla SIAE in omaggio alla carriera di un professionista che da oltre 45 anni “accompagna – innovandola – la storia dell’informazione italiana”. Il riconoscimento, conferito lo scorso anno a Vincenzo Mollica, è stato consegnato dal presidente onorario SIAE Giulio Rapetti Mogol, il presidente SIAE Salvatore Nastasi, e dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. “Questo premio per Clemente Mimum è assolutamente meritato” secondo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che spiega: “lui è un maestro perché maestro significa innovare, lui ha innovato tantissimo, ha creato delle cose assolutamente originali, ha sviluppato delle idee e dato a noi che siamo venuti dopo nella direzione di alcuni telegiornali, tanti prodotti che hanno affermato il loro valore perché furono delle grandi intuizioni. Inoltre, si tratta di una persona di assoluta umanità personale perché non dobbiamo vedere solo le qualifiche e l’esperienza personale, è una persona amichevole, disponibile, che ha allevato tanti giovani, li ha fatti crescere e ha dato loro una opportunità di vita”, conclude.

“Abbiamo istituito questo premio, è la seconda edizione, sono contento perché Clemente è un mio amico, è un maestro meraviglioso e credo che sia stato felice di ricevere questo riconoscimento”, afferma Giulio Mogol sottolineando come la presenza del titolare del MiC sia un regalo. “Oggi abbiamo consegnato il Microfono d’Oro che è l’importante riconoscimento che la SIAE concede annualmente – spiega Salvatore Nastasi -, è un premio fortemente voluto dal nostro presidente onorario Giulio Mogol. Clemente Mimum rappresenta 45 anni di eccellente storia del giornalismo italiano, è un maestro. Questo premio non è per gli autori o editori, ma è un premio degli autori ed editori, a chi in questi anni ci ha fortemente sostenuto e Clemente è uno di questi, sono molto felice”. Soddisfazione per Clemente Mimum che nel commentare questo riconoscimento evidenzia come “la cosa più bella è vedere tanti amici insieme. Oggi tocca a me, lo scorso anno è toccato al grandissimo Vincenzo Mollica e spero che il prossimo anno tocchi a qualcuno meritevole come Vincenzo”.

Presenti molti amici e colleghi di Mimum, tra questi, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Vincenzo Mollica, Massimo Boldi, Nicola Porro e Giovanni Malagò presidente del CONI. “Complimenti alla SIAE, quando mi hanno chiamato per coinvolgere le persone che vogliono bene a Clemente ho smontato tutta l’agenda perché ci tenevo ad esserci ma soprattutto vedo che qui c’è la comunità dei suoi affetti. Credo che sia uno di quei riconoscimenti che diano soddisfazione, Clemente è la storia del giornalismo non solo televisivo. Viva il Microfono d’Oro, bravo Clemente, viva la SIAE”, afferma Malagò.

-foto xb1-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com