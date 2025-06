A Claudio Staiti il premio storia dell’emigrazione veneta

VENEZIA (ITALPRESS) – È il dottor Claudio Staiti con il saggio dal titolo “Da Tabacco a Speranza: storia di un padre e un figlio negli Stati Uniti. Tra identità veneta e assimilazione americana (1877 – 1927)” il vincitore della terza edizione del “Premio per saggi brevi, inediti e originali sulla storia dell’emigrazione veneta”.

Il riconoscimento è stato consegnato nei giorni scorsi a Palazzo Balbi. Con questo concorso, riservato a giovani studiosi di qualsiasi nazionalità di età compresa fra i 18 e i 35 anni, La Regione del Veneto assegna, attraverso una giuria, un premio di 3.000 euro ad un saggio scientifico breve, inedito e originale, col fine di valorizzare la storia dell’emigrazione veneta, affinché questo tema così importante per la storia del Veneto sia compreso nei suoi vari aspetti e ricadute (sociali, politici, culturali ed economici) e la memoria di esso rimanga viva nelle giovani generazioni e le renda consapevoli.

Il riconoscimento quest’anno è andato quest’anno al dottor Claudio Staiti, nato a Messina, con Laurea magistrale in Civiltà Letteraria dell’Italia Medievale e Moderna presso l’Università di Messina e dottorato di ricerca in Scienze Storiche, Archeologiche e Filologiche, presso l’Università di Messina.

“Congratulazioni al dottor Claudio Staiti per questo premio – commenta l’assessore regionale alla Cultura e ai Flussi Migratori/Veneti nel mondo Cristiano Corazzari – oltre agli auguri per un futuro ricco di successo e di soddisfazioni. Si tratta di un lavoro che racconta la storia di Carlo e Gino Speranza, padre e figlio, protagonisti a fine Ottocento di una singolare vicenda di emigrazione dal Veneto agli Stati Uniti. Il padre divenne un intellettuale e docente di lingua e letteratura italiana all’Università di New York e alla Columbia University, il figlio un avvocato e consulente legale presso il Consolato italiano di New York”.

La Commissione Giudicatrice è composta da nove docenti di Università italiane ed estere specialisti del settore e provenienti da tutto il mondo, un rappresentante delle Associazioni venete di emigrazione e da un rappresentane della Regione del Veneto.

-Foto regione Veneto-

(ITALPRESS).