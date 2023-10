A Catania maxi sequestro di gasolio, 7 denunciati

CATANIA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un'operazione per il controllo degli impianti di distribuzione stradale di carburante con l’obiettivo di verificare la qualità dei prodotti petroliferi in vendita. Sequestrati oltre 23.000 litri di gasolio per autotrazione non conforme e denunciati alla Procura della Repubblica di Catania sette gestori di impianti di distribuzione stradale presso cui tali prodotti erano in vendita per i reati di frode nell’esercizio del commercio e di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per effetto della detenzione ed utilizzo di carburanti che potrebbero essere stati ottenuti da miscelazioni non autorizzate. tvi/gsl