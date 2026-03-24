A Catania il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia

CATANIA (ITALPRESS) – Adv Maiora Comunicazione Integrata annuncia la partnership ufficiale con Christmas Town, il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia, che tornerà ad animare il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. L’accordo, si legge in una nota, prevede l’affidamento ad Adv Maiora Comunicazione Integrata della gestione strategica e operativa delle attività di sponsorizzazione e sviluppo delle opportunità commerciali legate alla manifestazione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Christmas Town come evento di riferimento nel panorama degli eventi esperienziali del Sud Italia.

Negli ultimi anni, sottolinea la nota, Christmas Town ha compiuto un importante salto di qualità, trasformandosi nel vero e proprio baricentro del divertimento invernale del Sud Italia. A testimoniarlo è un dato particolarmente significativo: oltre 150.000 visitatori in pochi giorni, un flusso costante e organizzato di famiglie e visitatori provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche da Calabria, Campania, Puglia e persino da Malta.

Un risultato, evidenzia la nota, che certifica la crescita dell’evento e la sua capacità di fare sistema con il territorio, generando un impatto positivo in termini di attrattività turistica ed economica. In questo contesto, la collaborazione con Adv Maiora si inserisce in un percorso di ulteriore consolidamento, volto a valorizzare Christmas Town anche come piattaforma strategica per brand, sponsor e partner commerciali.

Adv Maiora Comunicazione Integrata, prosegue la nota, metterà in campo il proprio know-how consolidato nella progettazione di strategie di comunicazione integrata, nello sviluppo di partnership e nella valorizzazione commerciale di grandi eventi, offrendo un approccio strutturato, creativo e orientato ai risultati. L’agenzia si distingue per la capacità di interpretare le esigenze delle aziende e tradurle in progetti di visibilità efficaci, esperienze di marca coinvolgenti e attivazioni ad alto impatto.

Grazie a un’esperienza maturata nella gestione di progetti complessi e multidisciplinari, Adv Maiora opererà su più livelli: dall’ideazione di pacchetti di sponsorizzazione personalizzati, alla creazione di format innovativi di brand integration, fino alla definizione di strategie di engagement on-site e digitali. Un lavoro sinergico che mira a generare valore concreto per tutti gli stakeholder coinvolti. “Questa collaborazione – dichiarano da Adv Maiora Comunicazione Integrata – rappresenta per noi una sfida stimolante e al tempo stesso una grande opportunità. Christmas Town è un evento con un forte potenziale emotivo e comunicativo: il nostro obiettivo è trasformarlo in una piattaforma ancora più efficace per le aziende, capace di coniugare visibilità, relazione e ritorno sull’investimento”.

Elemento distintivo dell’intervento di Adv Maiora sarà la capacità di integrare creatività, analisi strategica e visione commerciale, costruendo percorsi di partnership su misura, scalabili e misurabili. L’agenzia accompagnerà le aziende in tutte le fasi, dalla definizione degli obiettivi fino alla valutazione dei risultati, garantendo un presidio costante e una gestione professionale delle opportunità. La nuova edizione di Christmas Town si preannuncia ancora più ricca di attrazioni, spettacoli e ambientazioni suggestive, confermando Catania come una delle principali destinazioni natalizie del Sud Italia e rafforzando il ruolo dell’evento come hub di incontro tra pubblico e imprese.

– Foto ufficio stampa Adv Maiora Comunicazione Integrata –

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