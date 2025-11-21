A Cagliari scoperta una boutique clandestina, denunciato un 37enne

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari ha completato un’operazione contro la contraffazione. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un blitz nel quartiere di Is Mirrionis, dove è stata scoperta una boutique clandestina di abbigliamento. L’attività commerciale illecita veniva celata all’interno di un prefabbricato in un’area di parcheggio privata, ma il via vai dei clienti non è sfuggito ai militari della Compagnia Pronto Impiego, coordinati dal Gruppo di Cagliari.

Ed è stato proprio un cliente ad essere sorpreso per primo con la merce contraffatta, fermato dopo aver appena effettuato delle compere nel negozio. Da qui l’intervento nel locale, dove sono stati posti sotto sequestro 2.300 capi d’abbigliamento, scarpe e accessori che riproducevano marchi come Balenciaga, Bulgari, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Givenchy, Gucci, Hermes, Kenzo, Lacoste, Louboutin, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Versace, Yves Saint Laurent e molte altre.

Il negozio era dotato addirittura di camerini di prova per i clienti e di un Pos per i pagamenti elettronici della merce contraffatta. Sequestrati anche i 5.500 euro rinvenuti in cassa, 5 cellulari e un laptop. Il responsabile dell’attività illecita, un cittadino marocchino 37enne con cittadinanza italiana, è stato denunciato per detenzione, ai fini della vendita, di articoli recanti segni falsi e ricettazione. All’attività sono stati posti i sigilli, mentre ora i finanzieri cercano di ricostruire la filiera. Multato anche l’acquirente sorpreso fuori dal negozio: per lui sanzione da 600 euro.

