A Caccamo una strada sarà intitolata ad Antonino Burrafato, ucciso dalla mafia 44 anni fa

PALERMO (ITALPRESS) – A quarantaquattro anni dall’assassinio per mano mafiosa del maresciallo della Polizia penitenziaria Antonino Burrafato, il Comune di Caccamo gli dedicherà una strada. La cerimonia di intitolazione si terrà il prossimo 29 giugno, data dell’eccidio, e rappresenterà il momento conclusivo di una giornata interamente dedicata alla memoria del servitore dello Stato.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Fiore e condivisa con la famiglia Burrafato, si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria delle vittime di mafia e del lavoro, talvolta sottovalutato, della Polizia Penitenziaria. Le commemorazioni prenderanno il via alle ore 9.30 con una celebrazione religiosa all’interno della casa circondariale di Termini Imerese, istituto che porta il nome del maresciallo Burrafato.

Un momento di raccoglimento che si svolgerà proprio nel luogo simbolo del suo servizio allo Stato. In serata, a Caccamo, si terrà invece la cerimonia ufficiale di intitolazione di una via extraurbana dedicata ad Antonino Burrafato. L’evento darà attuazione all’impegno assunto pubblicamente dal sindaco Franco Fiore nel corso di una iniziativa dell’anno scorso sulle vittime del dovere ospitata al Teatro Eden di Termini Imerese.

“L’intitolazione di una via non rappresenta soltanto un atto formale – dichiara Totò Burrafato, figlio del maresciallo ucciso dalla mafia – ma un segno destinato a restare. Significa consegnare un nome alla vita quotidiana di una comunità, renderlo visibile e riconoscibile, capace di parlare anche alle nuove generazioni”.

La giornata sarà accompagnata da attività di documentazione video e raccolta di testimonianze per raccontare il valore civile dell’iniziativa e il significato di una memoria che si traduce in impegno pubblico. Con l’intitolazione della strada, la figura di Antonino Burrafato entrerà stabilmente nella toponomastica della comunità di Caccamo, trasformando il ricordo di un servitore dello Stato caduto per mano mafiosa in un patrimonio condiviso di memoria e responsabilità civile. Programma: Termini Imerese, ore 9.30 – Celebrazione della Santa Messa presso la Casa Circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese. Caccamo, ore 18.00 – Cerimonia di intitolazione della via extraurbana dedicata ad Antonino Burrafato nel Comune di Caccamo.

-Foto logo commemorativo-

(ITALPRESS).