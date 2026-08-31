Salvati tre bambini tedeschi bloccati nel fiume Passirio, Meloni “Da uomini in divisa coraggio e senso del dovere”

BOLZANO (ITALPRESS) – Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia si erano allontanati dai genitori ed erano entrati in acqua nel fiume Passirio a Merano (BZ), rimanendo bloccati su un sasso, in mezzo alla forte corrente. Per riportarli a riva, fanno sapere i Carabinieri sui social, è stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma e dei Vigili del Fuoco volontari, insieme a un cittadino.

MELONI “DA UOMINI IN DIVISA CORAGGIO, PRONTEZZA E SENSO DOVERE”

“Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco volontari e di un cittadino. Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa, che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando sui social il video del salvataggio.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).