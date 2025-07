A Belluno al via il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

BELLUNO(ITALPRESS) – Al via il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione di Belluno: lo hanno annunciato questa mattina il Comune e Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna città, territori e aziende nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica.

“Dopo tre anni di studio e di lavoro per trovare una soluzione strutturale, oggi possiamo dire ai cittadini di Belluno che dal 2026 i consumi dell’illuminazione pubblica saranno abbattuti del 75%. Un risultato che ci rende il primo capoluogo di provincia ad avviare un progetto così importante e innovativo. Meno consumi significa meno costi e questo ci permetterà di liberare risorse pubbliche da destinare ad altri capitoli di spesa e servizi fondamentali per la comunità”, ha detto il sindaco Oscar De Pellegrin.

Il progetto prevede un investimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, di oltre 3 milioni di euro in 9 anni, di cui il 51% verrà reinvestito da Edison Next per l’efficientamento e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica e per l’implementazione di servizi di smart lighting (installazione di sistemi di telecontrollo punto-punto e di illuminazione adattiva). Gli interventi di riqualificazione illuminotecnica e di adeguamento normativo degli impianti prevedono la sostituzione, con tecnologia LED, di oltre 5.500 corpi illuminanti; la sostituzione di oltre 180 sostegni vetusti e di 210 sbracci; la realizzazione di oltre 5.200 metri di nuove linee elettriche aeree, 100 metri di nuove linee a parete e 230 metri di nuove linee elettriche interrate. Su un totale di 129 quadri elettrici, è previsto il rifacimento completo di 4 e la messa a norma di 21. Infine, verranno installati sistemi di telecontrollo punto-punto su oltre 1.600 punti luce, e installati 129 sistemi di telecontrollo da quadro (quindi sulla totalità dei quadri presenti in città).

“Siamo felici di inaugurare oggi la partnership con la Città di Belluno, per affiancarla nel suo percorso di decarbonizzazione, attraverso la riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione – dichiara Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità locale bellunese un ambiente urbano valorizzato, più fruibile e sicuro, riducendo significativamente il fabbisogno energetico e l’impatto economico del servizio di pubblica illuminazione e contribuendo a renderlo più sostenibile, grazie ad una riduzione importante delle emissioni di CO2 in atmosfera”.

– foto ufficio stampa Edison –

