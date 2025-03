BARI (ITALPRESS) – Fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay tornano protagonisti alla Fiera del Levante di Bari. È stata presentata, stamane, la III edizione di Levante For, la fiera dedicata agli appassionati del settore, che si svolgerà il 24 e il 25 maggio nel quartiere fieristico del capoluogo pugliese.

Dopo il successo delle scorsa edizione, che ha registrato 30 mila ingressi, Levante For cresce ulteriormente, con l’aggiunta di un secondo spazio espositivo al Nuovo Padiglione, per un totale di oltre 20mila metri quadri di stand, aree tematiche e attività.

Il cuore pulsante dell’evento saranno ancora le associazioni locali, che animeranno gli spazi della Fiera e renderanno l’evento un’occasione unica per immergersi nelle ultime tendenze della cultura pop.

Tra gli ospiti annunciati, il disegnatore spagnolo Iban Coello, noto per il suo lavoro su Venom, Venomverse e Venom War, che ha firmato la locandina di quest’anno. Ci sarà poi Liang Azha, autore cinese di Webtoon, che presenterà i suoi lavori amati in Italia e nel mondo, come All of You e Starting with a Lie, grazie alla collaborazione con la casa editrice Jundo. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti musicali, che vedranno protagonisti, tra gli altri, Cristina D’Avena con i Gemboy.

Alla conferenza stampa ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. “Levante For – ha affermato – è un format su cui abbiamo investito. Questa è la terza edizione. Ci stiamo investendo tanto, perché abbiamo visto che non solo questo diventerà un appuntamento fisso del palinsesto della Fiera del levante, ma sta diventando uno dei più attrattivi sia in termini di visitatori, sia in termini di specificità degli allestitori e degli espositori. C’è un mondo di grande vivacità e quest’anno lo abbiamo anche arricchito con un padiglione in più, il che vuol dire che la fiera sta crescendo. Ma soprattutto avremo anche ospiti importanti, che andranno ad animare un evento che raccoglie una fascia di età incredibili: vediamo ragazzini, bambini, ma anche gente adulta, comunque appassionata, che vive questi tre giorni in fiera con un grande entusiasmo. Levante For è dunque è un appuntamento strategico. Per questo come Nuova Fiera del Levante ci stiamo investendo, sviluppando come sempre l’attività delle fiere specializzate”.

