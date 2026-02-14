BOLOGNA (ITALPRESS) – Quasi 96 milioni di euro di pagamenti alle imprese agricole del Forlivese-Cesenate nel 2025, tra Pac, Sviluppo rurale, calamità e altri interventi. Ulteriori 22,5 milioni destinati, sempre lo scorso anno, al Riminese. Proseguono gli incontri sul territorio emiliano-romagnolo dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, per un confronto diretto con le rappresentanze delle associazioni del mondo agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Ieri è stata la volta del Forlivese-Cesenate, con una visita, in mattinata, al mercato ittico di Cesenatico. A seguire, poi, l’incontro a Forlì, nella sede della Provincia, che ha coinvolto anche le associazioni del Riminese.

“Un momento di confronto importante, per fare il punto su alcune delle sfide più rilevanti per questo territorio– ha sottolineato l’assessore Mammi-, a partire dagli interventi messi in campo dalla Regione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nel comparto ortofrutticolo, dalla gestione della presenza del lupo a tutela degli allevamenti zootecnici e dagli interventi a sostegno delle imprese agricole per favorirne la competitività. Vogliamo tutelare le produzioni e garantire continuità economica alle aziende, anche di pesca e acquacoltura, che stanno attraversando una fase complessa. In particolare, per quest’ultima stanzieremo, nel 2026, a livello regionale, 1,5 milioni di euro per il ripristino degli allevamenti di vongole e per il contrasto ai fenomeni di anossia che interessano il comparto. Abbiamo inoltre riscontrato anche su questo territorio un grande apprezzamento per il progetto dei Frutteti protetti, realizzato dalla Regione per far fronte in modo più efficace alle conseguenze dei cambiamenti climatici, alle fitopatie e ai fenomeni atmosferici sempre più estremi, che vedrà a breve l’uscita di un nuovo bando per ulteriori 20 milioni di euro”.

