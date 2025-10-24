83° anniversario della battaglia di El Alamein, Rauti “Da eroismo di ieri alla prontezza di oggi, Folgore è eccellenza”

PISA (ITALPRESS) – “Ogni anno ricordiamo l’eroismo della Divisione Folgore nella battaglia di El Alamein del 1942 e rinnoviamo l’impegno a conservarne e trasmetterne una memoria dinamica e ideale”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, che oggi, in occasione dell’83° anniversario e Festa della specialità dei Paracadutisti, è stata nominata Paracadutista “ad honorem”. Per Rauti “i valori ed i principi di fedeltà alla Patria degli eroi di El Alamein sono memoria vitale e appartengono agli uomini e alle donne della Folgore ed a tutti coloro che mettono l’Italia prima di tutto”.

Il 23 ottobre del 1942 la Divisione Folgore entra nella storia, protagonista leggendaria ed eroica, scrive una pagina gloriosa di vita militare: i baschi amaranto combatterono con coraggio in condizioni estreme, “resistendo al di là di ogni possibile speranza”, come riconobbe il nemico, pagando un prezzo altissimo che è memoria incisa sulle pietre nel Sacrario Militare di El Alamein. Le guerre ibride che oggi minacciano tutti i domini, richiedono alle Forze Armate Formazione specifica ed Addestramento specialistico, ed “i Paracadutisti sono un’eccellenza ed una fra le più pregiate specialità della Difesa” – ha affermato il Sottosegretario – “sono soldati altamente preparati e addestrati per affrontare le nuove sfide, anche utilizzando tecnologie all’avanguardia e sono precursori in nuove capacità, come il combattimento sotterraneo”.

Il personale della Brigata “Folgore” è costantemente impegnato nelle operazioni nazionali, tra le quali ‘Strade Sicure’, e nelle missioni all’estero di pace e stabilità delle Forze Armate italiane e la loro competenza e professionalità è riconosciuta e apprezzata anche a livello internazionale. “Uomini e donne della Folgore”, ha concluso il Sottosegretario rivolgendosi ai Reparti della Brigata schierati, “onorate la storia di cui siete figli, ricordatevi sempre dove avete cominciato, il passato ed il presente sono il nodo della vostra identità, con questa consapevolezza guardate dritto ed avanti, l’Italia e la Difesa credono in voi”.

– Foto ufficio stampa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).