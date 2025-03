8 marzo, la sede della Regione Lazio si illumina di viola

ROMA (ITALPRESS) – La sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo 212, in collaborazione con Acea, è illuminata di viola. L’avvenimento in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’iniziativa, in programma dalle ore 18.30 di sabato 8 marzo e fino alla mezzanotte, è stata messa in atto come simbolo di impegno per la dignità e la giustizia sociale. Il colore viola, infatti, è da sempre associato alle battaglie per i diritti delle donne.

