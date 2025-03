ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, il programma “Green Pop” di Giornale Radio, condotto da Lucia Lo Palo, ha dato voce a una linea di donne straordinarie, affrontando temi fondamentali legati alla parità di genere e alla violenza. Tra gli ospiti, l’architetto Alessia Galimberti ha parlato dell’importanza di unire natura e sensibilità nei materiali, mentre l’imprenditrice Marina Salomon ha condiviso una testimonianza toccante riguardo la sua crisi personale e l’impatto delle sue scelte sul mondo della moda.

Mariastella Gelmini, ex ministro, ha ribadito che, nonostante i progressi, la parità di genere è ancora un miraggio: “Siamo lontani dall’affermazione di una piena parità. Però c’è stata trasversalità contro la violenza di genere, un’attenzione unica tra le forze politiche.” Ha anche chiosato sull’importanza del recente DDL presentato dalla ministra Roccella per combattere il femminicidio: “Troppi sono i dati tragici, 113 donne hanno perso la vita nel 2024”. C’è ancora tanto da fare per garantire parità salariale e maggiori opportunità per le donne nel mondo del lavoro”, ha concluso Gelmini, sottolineando il gap occupazionale e le poche donne in posizioni di leadership. Un’ora intensa di ascolto, emozioni e riflessione, che racchiude le speranze e le sfide delle donne di oggi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).