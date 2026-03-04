8 marzo, da Optima Italia SafeCall in omaggio per un anno

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Optima Italia rinnova il proprio impegno a sostegno della sicurezza e del benessere femminile con un’iniziativa speciale dedicata alle clienti: dal 2 all’8 marzo, tutte le donne che acquisteranno una SIM Optima – sia online sia attraverso i dealer e i canali commerciali autorizzati – riceveranno 12 mesi gratuiti di SafeCall, l’app di supporto sviluppata dall’azienda per offrire assistenza immediata in situazioni di difficoltà o di potenziale rischio. SafeCall è una soluzione universale, pensata per garantire un supporto tempestivo a chiunque possa trovarsi in una condizione di vulnerabilità o disagio: anziani che vivono soli, persone fragili, uomini e donne che desiderano sentirsi più sicuri. L’app consente, attraverso una semplice attivazione, di avviare una videochiamata verso una centrale operativa attiva 24 ore su 24, con geolocalizzazione e assistenza continua. Si tratta di uno strumento tecnologico intuitivo, pensato anche per accompagnare chi, ad esempio, vive un momento di ansia mentre rientra a casa di sera o attraversa un luogo poco illuminato. Un presidio discreto e immediato, capace di offrire ascolto e presenza nei momenti in cui si avverte il bisogno di un supporto. Consapevole del fatto che le donne continuano a essere tra i soggetti più esposti a situazioni di vulnerabilità, Optima Italia ha scelto di dedicare loro questa iniziativa come gesto concreto per celebrare l’8 marzo, trasformando una ricorrenza simbolica in un’azione tangibile.

In parallelo, l’azienda esprime la propria vicinanza ai valori promossi da Wall of Dolls, la storica onlus impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un tema che richiede consapevolezza costante e responsabilità condivisa. Optima porta avanti da tempo un percorso strutturato fondato sulla tutela e sulla valorizzazione delle donne, sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione. Tra le iniziative già attive figurano anche corsi di autodifesa dedicati alle collaboratrici, a conferma di un investimento concreto sull’autonomia e sulla sicurezza personale. Un impegno che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale per le politiche orientate alla parità di genere e per la costruzione di ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi. Carolina D’Avanzo, Strategy & Partnership Manager Telco di Optima Italia, commenta: “Donare SafeCall alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna è per noi un gesto concreto che nasce da una convinzione profonda: la sicurezza e la tutela non possono restare solo parole. Vogliamo offrire uno strumento reale che possa fare la differenza nei momenti di difficoltà o di semplice apprensione. L’attenzione di Optima verso le donne è parte integrante della nostra cultura aziendale e si traduce in iniziative strutturate, dentro e fuori l’azienda”. L’impegno di Optima Italia si fonda su una visione chiara: essere accanto alle persone – e alle donne in particolare – non solo con dichiarazioni di principio, ma attraverso strumenti concreti, scelte consapevoli e una cultura aziendale improntata al rispetto e alla libertà di ciascuna.

