70 anni dell’Assemblea parlamentare della Nato, Cesa “Fondamentale l’unità Europa-Usa”

ROMA (ITALPRESS) – La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO ha ospitato oggi la visita del Presidente dell’Assemblea, il portoghese Marcos Perestrello, in occasione delle celebrazioni alla Camera dei deputati per il 70° anniversario della sua prima riunione, tenutasi a Parigi nel luglio 1955.

Prima della cerimonia, il Presidente Perestrello è stato ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani e dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. La cerimonia celebrativa è stata aperta dai saluti del Presidente Fontana e del Ministro Tajani e ha visto la partecipazione di due Vicepresidenti dell’Assemblea NATO, l’ungherese Ágnes Vadai e lo spagnolo Fernando Gutierrez, nonché di parlamentari, ambasciatori di Paesi aderenti all’Alleanza Atlantica, esponenti di centri universitari e di ricerca ed altre autorità.

Il Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea NATO, Lorenzo Cesa, ha tenuto un discorso in cui ha ribadito il ruolo centrale dell’Assemblea della NATO nel rafforzare i legami transatlantici e guidare l’Alleanza nelle sfide attuali. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’unità tra Europa e Stati Uniti e il valore strategico delle spese per la difesa, senza che venga penalizzato il welfare.

Rievocando la recente sessione primaverile dell’Assemblea, tenutasi a Dayton, in Ohio, ha ribadito l’impegno di lungo periodo della comunità euro-atlantica per la stabilizzazione dei Paesi dei Balcani occidentali e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, di cui occorre accelerare senza ulteriori indugi il processo di adesione all’Unione europea.

L’Assemblea NATO – ha dichiarato in conclusione il Presidente Cesa – “continuerà a essere senza dubbio uno strumento per coltivare la pace, una pace giusta, stabile e forte, nell’auspicio che questi siano solo i primi 70 anni di una lunga storia da scrivere tutti insieme, oggi come ieri”. La cerimonia si è conclusa con un’udienza presso il Quirinale, dove i componenti italiani della Delegazione NATO, unitamente al Presidente Perestrello e ai vicepresidenti Vadai e Gutierrez, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella sua carriera parlamentare ha fatto parte dell’Assemblea NATO.

– foto ufficio stampa Camera dei Deputati –

(ITALPRESS).