نفذت سلطات ترينتو 7 أوامر احتجاز احترازية بين روما وميلانو وبولزانو بتهمة الاتجار بالمنشطات.

وخلال التفتيش تم اكتشاف مستودع في ميلانو يحتوي على أكثر من 2000 عبوة من المنشطات بقيمة مبيعات تقدر بحوالي 100000 يورو.

وتم شحن الابتنائية في جميع أنحاء إيطاليا.

وبدأ التحقيق في بولزانو بعد اكتشاف أن بعض الرياضيين الشباب، وخاصة لاعبي كمال الأجسام، كانوا يعانون من أورام معينة، والتي كانت مرتبطة على وجه التحديد باستخدام المواد المنشطة.