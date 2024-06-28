كشف إيطالي أجرته YouGov وقدمه Liquid I.V شركة المكملات الغذائية أن 96% من الإيطاليين يدركون أهمية شرب الكمية المناسبة من الماء، لكن 56% فقط يعرفون أنه من الضروري شرب الماء ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً و64% يشربون أقل من الكمية الموصى بها.

ويعتقد ستة من كل عشرة إيطاليين أنهم لا يحصلون على كمية كافية من الماء.

ويشرب اثنان من كل ثلاثة إيطاليين (64%) أقل من لترين من الماء يوميًا، فيما يبحث ستة من كل 10 إيطاليين (61%) عن حل للشرب وترطيب الجسم بشكل أكبر.

وقال 19% فقط من الإيطاليين الذين تمت مقابلتهم إنهم يستخدمون الأملاح المعدنية بالإضافة إلى الماء أسبوعيًا، و12% فقط يشربون المشروبات الرياضية.

وبحسب الإيطاليين الذين تمت مقابلتهم، فإن الأسباب الرئيسية للجفاف هي: عدم شرب ما يكفي (85٪ من الردود) والتعرق الزائد (61%) والمناخ الحار (56%) والنشاط البدني لفترات طويلة (41٪) واستهلاك الكحول (38٪).