سجلت في الأسبوع بين 21 و 27 مارس الماضي، عدد 603 حالات إيجابية جديدة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بتباين -23.0% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة، مع تباين بأقل بنحو 23,1% مقارنة بالأسبوع السابق (26).

وجرى إجراء 120,436 مسحة بتباين أقل من 6.2% مقارنة بالأسبوع السابق (128,406). وكان معدل الإيجابية 0.5% بتغير 0.1% مقارنة بالأسبوع السابق (0.6%)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.