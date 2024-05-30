نفذت الشرطة المالية في كاتانيا عملية ضد الاحتيالي للعمالة والاحتيال الضريبي وغسل العائدات غير المشروعة.

وجرى تنفيذ ستة عشر إجراءً احترازياً ومصادرة أسهم الشركة ومواردها المالية وأصولها بقيمة 29 مليون يورو.

وينفذ أكثر من 140 ممولًا من القيادة الإقليمية لشرطة المالية في مقاطعات كاتانيا، وسيراكيوز، وراجوزا، وإينا، وباليرمو، وميلانو، وبريشيا، وروما وإيطاليا، مرسومين يتعلقان بإجمالي 33 مشتبهًا بهم.

و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة إتنا، بطلب من النيابة العامة – المديرية الجهوية لمكافحة المافيا، باتخاذ إجراءات احترازية ضد 16 شخصًا قيد التحقيق، لأسباب مختلفة، لقيامهم بإنشاء نظام د للاحتيال الضريبي على نطاق وطني.