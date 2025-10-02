5mila manifestanti al Colosseo contro l’abbordaggio della Flotilla

ROMA (ITALPRESS) - "Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan circa 5 mila manifestanti si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l'abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La manifestazione arriverà a Piramide, nel piazzale della stazione Ostiense. xc7/trl/mca2