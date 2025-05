Malta riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina, l’annuncio di Abela

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina il prossimo mese, mettendo fine a un dibattito nazionale che dura da 45 anni. La decisione storica, annunciata dal premier maltese Robert Abela, entrerà in vigore il 20 giugno, in concomitanza con una conferenza delle Nazioni Unite, e segnerà il primo riconoscimento diplomatico formale da parte di Malta, nonostante il sostegno implicito di lunga data e la presenza di un ambasciatore palestinese nel Paese.

“Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia umana che peggiora ogni giorno”, ha dichiarato Abela, riferendosi al conflitto a Gaza. Parlando durante un evento politico, il primo ministro ha richiamato l’attenzione sulle preoccupazioni umanitarie e su un obbligo morale di fronte all’escalation della violenza, affermando che oltre 50.000 persone hanno perso la vita nella regione.

L’annuncio arriva in un momento di crescente slancio internazionale per il riconoscimento della Palestina e fa seguito a recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri Ian Borg, che ha lasciato intendere un’iniziativa coordinata tra diversi Paesi per adottare una posizione diplomatica comune.

