L’Università Cattolica entra nella compagine di Musa

MILANO (ITALPRESS) – Firmato dalle rettrici Giovanna Iannantuoni, in qualità di presidente di MUSA, e Elena Beccalli, il Protocollo d’intesa tra MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’accordo, sottoscritto nelle scorse settimane dai rispettivi Consigli di Amministrazione, segna l’inizio di un percorso strategico che porterà l’Ateneo di Largo Gemelli a diventare parte della compagine sociale di MUSA Scarl, la società che opera come soggetto attuatore dell’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che raccoglie al proprio interno università, enti di ricerca, istituzioni, imprese e fondazioni.

L’ingresso di un Ateneo di tale prestigio rafforza ulteriormente il ruolo di MUSA come punto di riferimento per la ricerca scientifica e l’innovazione a livello locale e nazionale, confermando la sua capacità di attrarre le eccellenze del mondo accademico e della ricerca e di costituire un esempio virtuoso di collaborazione fra mondo universitario, istituzioni, imprese e terzo settore.

La partnership prevede una progressiva integrazione dell’Università Cattolica nelle attività di MUSA e l’avvio di una collaborazione operativa immediata per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione in aree strategiche, con particolare attenzione alle tematiche della rigenerazione urbana, della sostenibilità, dell’innovazione d’impresa e della governance finanziaria.

L’obiettivo è creare nuove sinergie operative che possano tradursi in innovazione concreta per il sistema economico e sociale milanese, lombardo e nazionale. “La firma di questo protocollo segna l’inizio di un percorso di crescita reciproca. MUSA, nato tre anni fa come risposta positiva all’occasione unica rappresentata dal PNRR, continua a consolidarsi come polo di riferimento per l’innovazione, capace di aggregare realtà di eccellenza e creare sinergie ad alto valore aggiunto. L’Università Cattolica, con il suo patrimonio di ricerca e competenze, rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la nostra missione di sviluppo sostenibile e innovazione urbana”, ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, Presidente di MUSA.