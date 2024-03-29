تتواصل أعمال الصيانة لاستعادة تدفق بعض المجاري المائية في منطقة تشيزناتي، والتي تأثرت بسبب فيضان شهر مايو الماضي.
وتتأثر أنهار بوريلو، وفانانتي، وبيشاتيلو، فيما تتعلق الأعمال بأجزاء من الأنهار التي تعبر خمس بلديات: تشيزينا، وميركاتو ساراتشينو، ومونتيانو، ورونكوفريدو، وسارسينا.
ويمول المشروع من جانب الإقليم بمبلغ إجمالي قدره 500 ألف يورو، منها 250 ألف يورو في عام 2024 ونفس المبلغ في العام المقبل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وقالت إيرين بريولو، نائبة رئيس المنطقة المسؤولة عن الحماية المدنية، إنه بعد الفيضان يتواصل العمل من أجل سلامة الأنهار والممرات المائية، بما في ذلك الأنهار الصغيرة وهذا التزام مهم يجب متابعته بتصميم من أجل العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية.
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